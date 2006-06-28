Объявлены имена арбитров 1/4 финала ЧМ-2006
20:55, 28 июня 2006Спорт
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...и кандидатов на остальные матчи
30 июня Любош Михел (Словакия) будет обслуживать матч Германия - Аргентина, а Франк де Блеекер (Бельгия) - встречу Италия - Украина. На следующий день, 1 июля, Орасио Элисондо (Аргентина) рассудит сборные Англии и Португалии, а Луис Медина Кантальехо (Испания) - команды Бразилии и Франции.
В списке судей, из которых будут выбраны арбитры полуфиналов, финала и матча за третье место, кроме уже указанных - Массимо Бусакка (Швейцария), Маркус Мерк (Германия), Роберто Розетти (Италия), Тору Камикава (Япония), Коффи Коджиа (Бенин), Бенито Арчундиа (Мексика), Хорхе Ларрионда (Уругвай) и Марк Шилд (Австралия).
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