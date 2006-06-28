Объявлены имена арбитров 1/4 финала ЧМ-2006

30 июня Любош Михел (Словакия) будет обслуживать матч Германия - Аргентина, а Франк де Блеекер (Бельгия) - встречу Италия - Украина. На следующий день, 1 июля, Орасио Элисондо (Аргентина) рассудит сборные Англии и Португалии, а Луис Медина Кантальехо (Испания) - команды Бразилии и Франции.

В списке судей, из которых будут выбраны арбитры полуфиналов, финала и матча за третье место, кроме уже указанных - Массимо Бусакка (Швейцария), Маркус Мерк (Германия), Роберто Розетти (Италия), Тору Камикава (Япония), Коффи Коджиа (Бенин), Бенито Арчундиа (Мексика), Хорхе Ларрионда (Уругвай) и Марк Шилд (Австралия).