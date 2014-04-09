Хоккеист "Донбасса" Белухин станет гражданином Украины

Ходатайство хоккеиста и Национальной федерации хоккея о предоставлении игроку гражданства Украины с возможностью последующего выступления в составе национальной сборной страны было одобрено.

Об этом сообщает пресс-служба ХК "Донбасс".

После оформления всех документов ожидается опубликование соответствующего Указа Президента Украины, которое будет означать, что решение комиссии вступило в силу.

Напомним, что уроженец российского Сарова, выступавший в нижегородском «Торпедо», новокузнецком «Металлурге», тольяттинской «Ладе» и других клубах, защищает цвета хоккейного клуба «Донбасс» с сезона 2011/2012 гг.