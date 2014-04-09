Хоккеист "Донбасса" Белухин станет гражданином Украины
10:54, 09 апреля 2014Спорт
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Комиссия при Президенте Украины по вопросам гражданства рассмотрела личное дело нападающего хоккейного клуба «Донбасс» Евгения Белухина.
Евгений Белухин / hcdonbass.com
Ходатайство хоккеиста и Национальной федерации хоккея о предоставлении игроку гражданства Украины с возможностью последующего выступления в составе национальной сборной страны было одобрено.
Об этом сообщает пресс-служба ХК "Донбасс".
После оформления всех документов ожидается опубликование соответствующего Указа Президента Украины, которое будет означать, что решение комиссии вступило в силу.
Напомним, что уроженец российского Сарова, выступавший в нижегородском «Торпедо», новокузнецком «Металлурге», тольяттинской «Ладе» и других клубах, защищает цвета хоккейного клуба «Донбасс» с сезона 2011/2012 гг.
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