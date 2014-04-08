Юлия Калина завоевала бронзу чемпионата Европы по тяжелой атлетике

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка удачно выступила в первом упражнении - рывке - использовав все три попытки, со штангой весом в 97, 100 и 103 кг. В этом упражнении она заняла второе место. А в толчке она до последней попытки боролась за итоговое второе место. Калина подняла штангу весом 120 и 125 кг., но справиться с попыткой на отметке в 130 кг. не сумела. Таким образом, Калина в сумме набрала 228 кг. и на 5 кг. отстала от серебряного призера Надежды Ломовой из России.

Чемпионкой в этой весовой категории стала еще одна россиянка Тима Туриева с результатом 236 кг.

Как сообщал УНИАН, ранее на этом турнире серебро для Украины завоевала Юлия Паратова, выступающая в категории до 53 кг.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Израиле с 5 по 12 апреля.