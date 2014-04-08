Сборная Украины сыграет в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса с Бельгией

Как сообщает официальная страничка организаторов турнира в Twitter, матч пройдет на территории Украины.

Сборная Бельгии является достаточно опасным соперником, но без звезд мировой величины в составе. Что дает возможность говорить о высоких шансах украинской команды на попадание в элитный дивизион - компанию 16 сильнейших команд мира, непосредственно оспаривающих Кубок Дэвиса.

Самым известным игроком в составе команды является Оливье Рохус. Правда, 33-летний ветеран в последнее время резко ухудшил свои результаты и, на данный момент, занимает лишь 382-е место в одиночном рейтинге и 230-е в паре. В последних матчах за сборную он играет только в парном разряде. В одиночном разряде за команду выступают Рубен Бемельманс (163-й в мире) и Давид Гоффин (106-й в рейтинге). В матче первого раунда Мировой группы-2014 сборная Бельгии уступила команде Казахстана со счетом 2:3. Бемельманс проиграл оба матча в одиночном разряде, но вместе с Рохусом выиграл у казахстанцев в паре. В то же время, Гоффин один матч проиграл и один выиграл, чего для общей победы не хватило.

Лидерами сборной Украины являются Александр Долгополов и Сергей Стаховский, входящие в Тор-100 мирового рейтинга.

Как сообщал УНИАН, в минувшие выходные в Мальме (Швеция) состоялся матч Первой группы Евро-Африканской зоны Швеция - Украина, в котором гости победили со счетом 4:1 и получили право выступить в плей-офф Мировой группы. В сезоне-2013 команды Украины и Швеции играли на этой же стадии соревнований в Днепропетровске и украинцы выиграли со счетом 3:2. Впрочем, в плей-офф Мировой группы, сборная Украины уступила команде Испании во главе со звездами мирового тенниса Рафаэлем Надалем и Фернандо Вердаско со счетом 0:5.