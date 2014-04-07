Украинские теннисистки не сумели преодолеть квалификационный отбор турнира в Катовице

18:43, 07 апреля 2014
Спорт
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В Катовице (Польша) завершился квалификационный турнир WTA BNP Paribas Katowice Open (призовой фонд - $250 тысяч), где ни одной из четырех украинок не удалось попасть в основную сетку соревнований.

Женская теннисная асссоциация / wtatennis.com

Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ольга Савчук в первом раунде потерпела поражение от другой украинки Юлии Бейгельзимер - 1:6, 2:6. Также на старте соревнований Екатерина Бондаренко, проиграла словачке Кристине Кучовой - 1:6, 3:6.

Во втором раунде завершила выступление Анастасия Васильева, которая уступила россиянке Вере Душевиной - 3:6, 3:6.

В свою очередь, Бейгельзимер проиграла обидчице Бондаренко - Кучовой в трех сетах со счетом 3:6, 7:5, 4:6.

Турнир в Катовице продлится до 13 апреля.

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