Украинские теннисистки не сумели преодолеть квалификационный отбор турнира в Катовице

Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ольга Савчук в первом раунде потерпела поражение от другой украинки Юлии Бейгельзимер - 1:6, 2:6. Также на старте соревнований Екатерина Бондаренко, проиграла словачке Кристине Кучовой - 1:6, 3:6.

Во втором раунде завершила выступление Анастасия Васильева, которая уступила россиянке Вере Душевиной - 3:6, 3:6.

В свою очередь, Бейгельзимер проиграла обидчице Бондаренко - Кучовой в трех сетах со счетом 3:6, 7:5, 4:6.

Турнир в Катовице продлится до 13 апреля.