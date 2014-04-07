Сборная Украины по хоккею проведет в Донецке тренировочный сбор к чемпионату мира

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации хоккея Украины, именно здесь соберутся все кандидаты на участие в мировом первенстве в Корее.

Программой сбора предусмотрено проведение тренировок как на льду, так и на земле. «10 апреля планируем сыграть двусторонний контрольный матч, после которого определимся с игроками, которые будут готовиться к чемпионату мира уже во время последующих товарищеских матчей в Хабаровске», - сообщил тренер команды Александр Годынюк.

На сбор в Донецке вызваны 30 хоккеистов. Это вратари - Сергей Гайдученко («Донбасс»), Вадим Селиверстов (ХК «Астана», Казахстан), Михаил Шевчук («Молодая Гвардия»); защитники - Геннадий Разин, Денис Петрухно (оба - «Донбасс»), Александр Победоносцев («Титан», ВХЛ), Виталий Люткевич («Молот-Прикамье», ВХЛ), Денис Исаенко, Руслан Борисенко (оба - «Компаньон-Нефтегаз»), Игорь Кугут, Владимир Алексюк (оба - «Белый Барс»), Даниил Скрипец («Молодая Гвардия»), Юрий Наваренко (ХК «Гомель», Беларусь), Николай Ладыгин («Халл Стингрейс», Великобритания); нападающие - Руслан Федотенко, Александр Торяник, Евгений Бєлухин, Максим Квитченко, Сергей Варламов, Роман Благой, Виктор Захаров, Павел Падакин (все - «Донбасс»), Шамиль Рамазанов (ХК «Рязань», ВХЛ), Сергей Черненко, Дмитрий Нименко (оба - «Компаньон-Нефтегаз»), Артем Бондарев («Белый Барс»), Олег Тимченко, Олег Шафаренко (оба - «Юность», Беларусь), Андрей Михнов («Металлург», Беларусь) и Александр Матерухин («Динамо» Минск, КХЛ).

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира среди команд Дивизион 1А (второй по счету дивизион после Элитного) состоится с 20 по 26 апреля в корейском Гояне. Две лучшие команды по итогам соревнований получат право выступать через год на чемпионате мира-2015 в Элитном дивизионе, среди 16 сильнейших команд мира, которые непосредственно борются за титул чемпиона мира.