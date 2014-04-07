Сборная Украины по гимнастике победила в групповых упражнениях на этапе Кубка мира

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации гимнастики.

Украинки за свое выступление получили оценку 16,850 балла, в то время как поделившие 2-е место сборные Японии и Испании набрали по 16,500 балла. В то же время, в упражнении с 3 мячами и 2 лентами украинки финишировали на 3-м месте с результатом 16,650 балла. У победительниц из Японии - 17,050 балла, у команды Испании - 16,850 балла.

В общем зачете сборная Украины также поделила третье место с командой Японии, пропустив вперед сборные Испании и Азербайджана.

В личном зачете никто из украинок на пьедестал соревнований ни в отдельных видах, ни в многоборье не поднимался. Лучшая из них - Виктория Мазур заняла в многоборье 9-е место.

Победительницей соревнований стала кореянка Ен Джей Сон.