Обнародован список потенциальных соперников сборной Украины в плей-офф Кубка Дэвиса

Об этом сообщает Теннисный портал Украины.

16 команд (8 проигравших в первом раунде соревнований в элитной группе и 8 сборных победительниц зональных соревнований) в сентябре поспорят между собой за право выступать в Мировой группе в 2015 году.

8 команд попали в число сеяных, в соответствии с новым мировым рейтингом - Сербия, Испания, Аргентина, Канада, США, Австралия, Хорватия и Бельгия.

Несеянными командами в этой группе оказались Нидерланды, Украина, Израиль, Бразилия, Словакия, Индия, Узбекистан, Колумбия.

Жеребьевка матчей плэй-офф состоится 8 апреля в Лондоне.

Как сообщал УНИАН, в матче, состоявшемся 4-6 апреля в Мальме (Швеция), сборная Украины обыграла команду Швеции со счетом 4:1 и стала одним из победителей І группы Евро-Африканской зоны, выйдя в плей-офф Мировой группы. В сезоне-2013 сборная Украины на этой стадии соревнований также обыграла команду Швеции (3:2), но затем в плей-офф Мировой группы проиграла команде Испании во главе со звездами мирового тенниса Рафаэлем Надалем и Фернандо Вердаско - 0:5.