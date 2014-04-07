Олимпийские объекты Нанкина готовы к проведению соревнований ЮОИ-2014

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НОК Украины, во время семинара были обсуждены функционирование всех служб по вопросам подготовки и проведения Игр, в том числе, условия пребывания атлетов, регламент и процедуру проведения соревнований, транспортное обеспечение, вопросы безопасности и т.д.

Участники делегаций осмотрели все спортивные объекты и Олимпийскую деревню, в которой будут проживать команды.

По словам шефа миссии Национального олимпийского комитета Украины на ЮОИ, бронзового призера Олимпийских игр Анны Сорокиной, все объекты соответствуют международным нормам и уже готовы принимать юных олимпийцев: «Спортсмены будут проживать в сверхсовременных номерах, которые оснащены всем необходимым. Именно Олимпийская деревня достаточно компактная, отвечает последним технологическим инновациям и находится вблизи специально возведенного Олимпийского парка. Только положительные отзывы можно сказать и о самих объектах, которые уже были протестированы во время Азиатских юношеских игр в Нанкине в 2013 году», - сказала Сорокина.

Вместе с тем, ЮОИ - это не только спортивные соревнования, но и реализация культурно-образовательной программы, которая на этот раз будет довольно насыщена и принять в ней участие смогут не только атлеты, как на предыдущих Играх, а тренеры и официальные лица.

До старта Игр остался 131 день, и сейчас продолжается процесс завоевания лицензий и отбор спортсменов на II летние Юношеские Олимпийские игры. На сегодня юные олимпийцы Украины уже сумели завоевать 23 лицензии в 11 видах спорта.

Как сообщал УНИАН, ЮОИ в Нанкине состоятся с 16 по 28 августа.