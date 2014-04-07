Тренер Кличко считает, что есть соперники и получше чем Леапаи
13:35, 07 апреля 2014Спорт
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Второй тренер Владимира Кличко Джеймс Али Башир поделился своим мнением о будущем сопернике украинского боксера – австралийском супертяжеловесе Алексе Леапаи, заявив, что "есть соперники и получше, чем Леапаи".
Кличко и Леапаи / wbaonline.com
Об этом сообщает boxingnews.com.ua, со ссылкой на интервью тренера BaylorIC TV.
В частности, Башир заявил: "«Я тренер, но, кроме этого, я еще и фан бокса. Так вот, как болельщику, мне этот бой не нравится, он меня не «заводит». По моему мнению, есть соперники и получше, чем Леапаи, но Владимир обязан драться с ним, как с официальным претендентом. Шансы на победу у Алекса Леапаи есть, как и у любого боксера, но они очень маленькие. Он слишком низкорослый, слишком мускулистый, слишком медленный, слишком предсказуем».
Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Леапаи должен состояться 26 апреля в Оберхаузене (Германия).
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