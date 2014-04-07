Тренер Кличко считает, что есть соперники и получше чем Леапаи

Об этом сообщает boxingnews.com.ua, со ссылкой на интервью тренера BaylorIC TV.

В частности, Башир заявил: "«Я тренер, но, кроме этого, я еще и фан бокса. Так вот, как болельщику, мне этот бой не нравится, он меня не «заводит». По моему мнению, есть соперники и получше, чем Леапаи, но Владимир обязан драться с ним, как с официальным претендентом. Шансы на победу у Алекса Леапаи есть, как и у любого боксера, но они очень маленькие. Он слишком низкорослый, слишком мускулистый, слишком медленный, слишком предсказуем».

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Леапаи должен состояться 26 апреля в Оберхаузене (Германия).