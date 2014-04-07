Украинка Паратова завоевала серебро чемпионата Европы по тяжелой атлетики

Об этом УНИАН сообщили в НОК Украины.

Спортсменка из Одессы по сумме двух упражнений взяла вес 194 кг (88 кг в рывке + 106 кг в толчке).

Судьба золотой медали решилась в последнем подходе. Турчанка Айшегюль Чобан сумела взять в толчке 114 кг и лишь на 1 кг опередила украинку по общей сумме (195 кг). «Бронзу» получила болгарка Майя Иванова (185 кг).

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Израиле с 5 по 13 апреля.