Украинка Паратова завоевала серебро чемпионата Европы по тяжелой атлетики
12:24, 07 апреля 2014Спорт
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В Тель-Авиве (Израиль) продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетики, где украинка Юлия Паратова в весовой категории до 53 кг стала серебряной призеркой, принеся сборной Украины первую награду турнира.
Юлия Паратова / sport-xl.org
Об этом УНИАН сообщили в НОК Украины.
Спортсменка из Одессы по сумме двух упражнений взяла вес 194 кг (88 кг в рывке + 106 кг в толчке).
Судьба золотой медали решилась в последнем подходе. Турчанка Айшегюль Чобан сумела взять в толчке 114 кг и лишь на 1 кг опередила украинку по общей сумме (195 кг). «Бронзу» получила болгарка Майя Иванова (185 кг).
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Израиле с 5 по 13 апреля.
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