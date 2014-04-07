Украинец Беленюк стал чемпионом Европы по борьбе

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Золотую награду наш спортсмен одержал в очень сложном поединке. В финальной схватке Беленюк, который встретился с финским борцом Раме Хиетаниеми, получил серьезное рассечение, но выстоял до победного конца, не оставив сопернику никаких шансов.

Еще одним призером чемпионата Европы в последний день соревнований стал борец греко-римского стиля Александр Шишман, который занял третью место среди спортсменов в весовой категории до 80 кг.

Таким образом, из Вантаа (Финляндия) наши борцы возвращаются с полным комплектом наград. В активе украинцев 8 медалей: «золото», «серебро» и 6 бронзовых наград. Команда заняла в общем зачете 7-е место. Победителем турнира стала сборная России - 9 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых наград.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по борьбе в Финляндии проходил с 1 по 6 апреля.