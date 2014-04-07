Максим Богдан претендует на звание лучшего легкоатлета марта в Европе

Об этом УНИАН сообщили в Федерации легкой атлетики Украины.

В марте, на зимнем Кубке Европы по метаниям (Лейрия, Португалия), Максим Богдан выиграл соревнования среди молодежи по метанию копья. При этом он показал лучший результат сезона в мире (83,41 м), который к тому же стал новым национальным рекордом Украины в возрастной категории U23 (до 23 лет).

Голосование за лучшего легкоатлета марта продлится до 12 апреля. Поддержать украинца можно на странице ЕА в социальной сети Facebook.