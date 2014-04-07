Объявлены виды спорта, которые будут представлены в программе I Европейских игр-2015

Как сообщили УНИАН в Национальном олимпийском комитете Украины, кроме олимпийских в нее вошли и неолимпийские виды.

Более 6000 спортсменов из 49 стран Европы будут соревноваться в 19 видах спорта: бадминтон, баскетбол (3х3), бокс, борьба, велоспорт, водные виды спорта (водное поло, плавание, прыжки в воду, синхронное плавание), волейбол, гребля на байдарках и каноэ, гимнастика (акробатика, аэробика, прыжки на батуте, спортивная гимнастика, художественная гимнастика), дзюдо, каратэ, легкая атлетика, пляжный футбол, настольный теннис, стрельба, стрельба из лука, триатлон, тхэквондо, фехтование.

В 8 видах спорта атлеты разыграют олимпийские лицензии на Игры XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро-2016.

Комиссия из 16 членов, в которую входит и член Исполкома МОК, президент НОК Украины Сергей Бубка, осмотрели будущие спортивные объекты, обсудили вопросы подготовки к Играм, в том числе медицинские и антидопинговые процедуры.

По словам президента ЕОК Патрика Хикки, главная цель Европейских игр - повысить производительность европейских спортсменов и европейского спорта. «Мы поражены прогрессом в подготовке к Играм. У нас нет абсолютно никаких оговорок относительно строительства объектов, все идет по плану. Мы не хотим, чтобы Европейские игры стали точной копией Олимпийских игр, а стараемся сделать их инновационными», - отметил Хикки.

Следующий визит Координационной комиссии состоится в начале сентября.

Как сообщал УНИАН, I Европейские игры пройдут с 12 по 28 июня 2015 года.