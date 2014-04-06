Стаховский принес сборной Украины победное очко в матче Кубка Дэвиса со Швецией

Как сообщает корреспондент УНИАН, для победы в матче лидеру украинской сборной пришлось сыграть лишь три сета.

Соперники на равных провели первые две партии, где украинец вырывал победу только в дополнительном гейме на тай-брейке с одинаковым счетом - 7:6(5). А уже в начале третьей партии Стаховский сделал брейк, выиграв подачу соперника, а потом сумел удержать свой перевес до конца матча – 6:4.

Таким образом, общий счет игры стал 3:1 в пользу сборной Украины, которая осенью сыграет в плей-офф за право выступить в сезоне-2015 в Мировой группе, компании 16 сильнейших команд мира, непосредственно оспаривающих Кубок Дэвиса.

Как сообщал УНИАН, ранее Сергей Стаховский и Артем Смирнов выиграли одиночные матчи, а дуэт Сергей Бубка и Денис Молчанов проиграли шведам матч в паре. Сегодня командам предстоит провести еще одну игру, но на общий исход матча она уже не повлияет.