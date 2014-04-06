Состояние Шумахера начинает улучшаться – СМИ

Шумахер устанавливает зрительный контакт, а немецкая газета Bild am Sonntag утверждает, что он реагирует на голоса, передает РИА Новости со ссылкой на итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Фелипе Масса, бывший партнер Шумахера по команде Феррари, подтвердил, что семикратный чемпион мира отвечает на голоса.

"Не могу даже выразить словами, насколько я рад этому. Я молился каждый день за Михаэля, и мои молитвы были услышаны", - сказал Масса.

"Во время моего последнего визита в больницу я почувствовал радость и облегчение семьи. Это великолепно, хотя путь обратно к нормальной жизни будет долгим", - заявил Жан Алези, бывший гонщик "Формулы-1" и друг семьи Шумахера.

Как сообщал УНИАН, Шумахер, катаясь 29 декабря 2013 года на лыжах во французском Мерибеле, упал и ударился головой о камни. Гонщик, которому 3 января исполнилось 45 лет, находится в одном из госпиталей Гренобля в состоянии искусственной комы. В пятницу менеджер спортсмена Сабина Кем заявила, что он подает признаки пробуждения.