«Шахтер» обыграл «Карпаты» в матче УПЛ

Как сообщает корреспондент УНИАН, судьба этого матча была решена уже в первом тайме.

Хозяева поля владели преимуществом с самого начала игры. Уже на 12-й минуте Эдуардо да Силва открыл счет, а перед самым перерывом, на 43-й минуте бразилец сделал дубль.

В начале второго тайма его соотечественник Луис Адриано забил третий гол в ворота львовян, после чего горняки уверенно удержали преимущество до конца игры.

Таким образом, «Шахтер» вновь стал единоличным лидером турнирной таблицы первенства, набрав 47 очков. Далее идут днепропетровский «Днепр», киевское «Динамо» харьковский «Металлист» и одесский «Черноморец».

Как сообщал УНИАН, ранее в 24-м туре «Севастополь» на своем поле обыграл полтавскую «Ворсклу» - 1:0, а симферопольская «Таврия» уступила «Днепру» - 0:2.