Результаты 23-го тура английской Премьер-лиги

Завершились сегодняшние матчи 23-го тура английской Премьер-лиги

Уиган - Эвертон 1:2 (Ягелка 53 автогол - Э.Джонсон 39, Лескотт 42)

Манчестер Сити - Вест Хэм 1:1 (Васселл 16 - К.Коул 8)

Напомним, что вчера был сыграны матчи:

Портсмут - Дерби 3:1 (Мварувари 38, 42, 55 - Ньятанга 4)

Рэдинг - МЮ 0:2 (Руни 77, Роналду 90+3)

Тоттенхэм - Сандерленд 2:0 (Леннон 2, Кин 90)

Бирмингем - Челси 0:1 (Писарро 79)

Блэкберн - Миддлсбро 1:1 (Дербишир 75 - Уитер 13)

Фулхэм - Арсенал 0:3 (Адебайор 19, 37 - Росицки 80)

Ньюкасл - Болтон 0:0.

Тройка лидеров: МЮ и Арсенал (по 54 очка) и Челси (50), - укрепляет свою недостижимость. У ближайшего преследователя - Эвертона - 42 очка, за ним МСити (40), а имеющие по 39 очков Ливерпуль и Астон Вилла завтра встречаются между собой.

Портсмут и Блекберн (по 37), Вест Хэм (33), Тоттенхэм и Ньюкасл (по 27), Миддлсбро и Рединг (по 22), Болтон (21), Бирмингем, Уиган, Сандерленд (по 20), Фулхэм (15), Дерби (7).