Сестры Семеренко не смогли попасть на пьедестал и в смешанной эстафете Гонки чемпионов

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом соревновании участвуют по 10 мужчин и женщин из мировой элиты.

По итогам индивидуальных масс-стартов спортсменки выбирали себе партнеров в главную гонку соревнований – смешанную эстафету. В итоге, Валентина Семеренко выбрала себе в партнеры австрийца Доминика Ландертингера, а Вита – Евгения Устюгова из России.

Впрочем, помочь им улучшить результаты масс-старта партнеры не помогли. Как и в индивидуальной гонке, Валентина в паре с австрийцем в эстафете заняла 8-е место, остав от победителей на 1 минуту 48,1 секунды, а Вита в дуэте с Устюговым финишировала 9-й, отстав на 2 минуты 32,3 секунды. Дуэты с участием украинок опередили только швейцарско-чешскую пару Селина Гаспарин – Ондржей Моравец.

Победу в Гонке чемпионов одержали олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете россиянин Антон Шипулин и трехкратная олимпийская чемпионка Сочи Дарья Домрачева из Беларуси. Компанию на пьедестале почета им составили французы Мари Дорен-Абер и трехкратный чемпион Сочи-2014 Мартен Фуркад, а также Габриэла Соукалова (Чехия) и Симон Шемпп (Германия).

Как сообщал УНИАН, Гонка чемпионов является самым престижными международным коммерческим стартом в биатлоне и ежегодно собирает в Москве сильнейших спортсменов по итогам сезона. Валентина и Вита Семеренко являются олимпийскими чемпионами Сочи-2014 в эстафете.