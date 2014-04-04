Артем Смирнов принес сборной Украины второе очко в матчем Кубка Дэвиса со шведами

Как сообщает корреспондент УНИАН, общий счет матча стал 2:0 в пользу сборной Украины.

В отличие от первого поединка матча, в котором Сергей Стаховский едва не упустил победу в игре с Йоханом Брюнстремом, выиграв в пятой партии со счетом 13:11, в этой игре украинец имел полное превосходство. Правда, Смирнов занимает 289-е место в мировом рейтинге, а Эрикссон - 378-е. И украинец лишь подтвердил свой более высокий уровень.

Смирнову понадобилось чуть больше часа, чтобы довести дело до победы в трех сетах - 6:4, 6:1, 6:2.

В субботу свой матч проведут пары, где Сергей Бубка и Денис Молчанов сыграют против опытного дуэта Роберт Линдстедт и Йохан Брюнстрем.

Как сообщал УНИАН, победитель матча Украина - Швеция осенью сыграет в плей-офф за право выступить в сезоне-2015 в Мировой группе, кампании 16 сильнейших команд мира, непосредственно оспаривающих Кубок Дэвиса.

В сезоне-2013 команды Украины и Швеции встречались на этой же стадии соревнований в Днепропетровске и тогда украинцы одержали победу в упорнейшей борьбе со счетом 3:2. Правда, тогда в составе украинской команды были оба лидера - Александр Долгополов и Сергей Стаховский. Сейчас же Долгополов в составе отсутствует. В плей-офф-2013 за право сыграть в Мировой группе украинцы проиграли команде Испании во главе со звездами мирового тенниса Рафаэлем Надалем и Фернандо Вердаско – 0:5