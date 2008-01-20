Динамо, Шахтер и Днепр провели первые матчи в этом году

Динамо - Левски (София) 2:1 (Нинкович 28, Гусев 43 - Огненов 82)

Днепр - Анжи (Махачкала) 0:1 (Агаларов 45).

Шахтер – Луч-Энергия (Владивосток) 3:0 (Адриано 36, Срна 58, Брандао 73 пен.)

Шахтер - Кельн – 3:1 (Мохаммад, 32 автогол, Адриано 76, 81 - Хартман 81)

*** Сегодня киевское Динамо провело первую игру в 2008 году. Соперником украинского клуба выступил софийский Левски, который тоже проводит сборы в Израиле. В первом тайме преимуществом владели киевляне, потом инициативу перехватили болгары, правда, во второй половине встречи у Динамо на поле вышел абсолютно обновленный состав. Оба гола у Динамо были забиты ударами приблизительно с линии штрафной. В первом случае отличился Нинкович (после сольного прохода до завершающего удара), во втором - Гусев с обыгрышем соперника.

*** Днепропетровский "Днепр" провел на сборе в Турции первый контрольный матч против команды из первого российского дивизиона - махачкалинской "Анжи". Состав, выбранный тренерами в этой встрече, принято называть экспериментальным. В обороне компанию Ещенко, Грицаю и Матюхину составил Бартулович. Тройной кулак в центре средней линии (Шелаев, Пашаев, Максимов) дополняли на левом фланге Кобахидзе, на правом - Давидсон. Единственным форвардом был Коноплянка.

Первый тайм прошел при преимуществе "Днепра". Техникой, стремлением к обострению и хорошими передачами выделялся Кобахидзе. Дагестанцы всего несколько раз приближались к штрафной площади "Днепра", но одна из таких вылазок и привела к голу со штрафного метров в 20-ти от ворот.

Сегодня же "Днепр" играет еще один матч с подмосковным "Сатурном".

*** Донецкий Шахтер первую игру – 2008 провел вчера на стадионе «WOW football center» (Анталия, Турция) против команды “Луч-Энергия” (Владивосток). Счет 3:0. Сегодня он повторил выигрыш при трёх забитых голах в матче против Кельна на глазах у 100 зрителей, при 17 градусах тепла. Правда, в этот раз без ответного гола под конец игры не обошлось.

По материалам Football.ua