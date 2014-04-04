Стаховский выиграл первый поединок матча Кубка Дэвиса Швеция – Украина

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Матч с оппонентом, который является 4-м номером в составе сборной Швеции и не входит в рейтинг-лист Ассоциации теннисистов-профессионалов в одиночном разряде, получился для Стаховского неожиданно сложным. Он продолжался более четырех часов и соперники провели на корте все пять сетов.

Выиграв первые два сета с одинаковым счетом 6:4 украинец затем отдал инициативу сопернику, за что поплатился проигрышем следующих двух партий – 5:7, 3:6. Пятый сет превратился в настоящий триллер, который длился 24 гейма. Брюнстрем, не имеющий никакого опыта игры на уровне профессионалов, боролся до конца, позволив украинцу выиграть только со счетом 13:11.

Таким образом, счет в матче Швеция – Украина стал 0:1. В эти минуты в Мальме начинается второй поединок, в котором Украину будет представлять Артем Смирнов.

Как сообщал УНИАН, победитель матча Украина - Швеция осенью сыграет в плей-офф за право выступить в сезоне-2015 в Мировой группе, кампании 16 сильнейших команд мира, непосредственно оспаривающих Кубок Дэвиса.

В сезоне-2013 команды Украины и Швеции встречались на этой же стадии соревнований в Днепропетровске и тогда украинцы одержали победу в упорнейшей борьбе со счетом 3:2. Правда, тогда в составе украинской команды были оба лидера - Александр Долгополов и Сергей Стаховский. Сейчас же Долгополов в составе отсутствует. В плей-офф-2013 за право сыграть в Мировой группе украинцы проиграли команде Испании во главе со звездами мирового тенниса Рафаэлем Надалем и Фернандо Вердаско – 0:5