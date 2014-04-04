Две украинки выиграли бронзовые медали чемпионата Европы по борьбе

19:59, 04 апреля 2014
Спорт
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В Вантаа (Финляндия) завершился очередной день чемпионата Европы по борьбе, по итогам которого сборная Украины завоевала две бронзовые награды - Юлия Ткач-Остапчук и Екатерина Бурмистрова.

Чемпионат Европы-2014

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В весовой категории до 63 кг. Юлия Ткач-Остапчук сначала одержала победу над испанкой Авророй Хафардо (13:3), затем выиграла у Инны Тражуковой из России (8:0), а в полуфинале уступила Анастасии Григорьевой из Латвии (3:6). В поединке за бронзу украинка взяла верх над чешкой Адель Ханзликовой (4:0).

В свою очередь, в весовой категории до 75 кг. Екатерина Бурмистрова в четвертьфинале победила австрийку Марину Гастл (10:0),  в полуфинале проиграла болгарке Станке Златевой (1:3). В схватке за бронзу украинка уверенно победила румынку Илеану Маковей (11:0).

Не сумели в этот вечер завоевать медали представители мужской сборной Украины. Любомир Сагалюк (до 86 кг.) проиграл дважды – в основной сетке, а также в утешительном турнире за бронзу, а Семен Радулов (до 70 кг.) проиграл в ¼ финала.

Таким образом, после четырех дней соревнований в копилке сборной Украины шесть наград - одно серебро и пять бронз. 

Как сообщал УНИАН, ранее Наталья Пульковская (до 48 кг)завоевала серебро, а обладателями бронзовых медалей стали  Алина Стадник-Махиня (до 69 кг), Василий Шуптар (до 61 кг), Александр Хоцяновский (до 125 кг).

Чемпионат Европы в Финляндии продлится до 6 апреля.

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