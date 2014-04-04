Товарищеский матч "Спартак" - "Динамо" отменили

Об этом сообщает официальный сайт ФК "Спартак".

В сообщении указано: "Матч был запланирован на 24 июля 2014 года. Но после официального обращения в московский клуб представителей киевского «Динамо» стороны приняли совместное решение отменить товарищескую игру в силу форс-мажорных обстоятельств".

Матч должен был стать одной из составляющих летней серии товарищеских игр киевской команды в рамках подготовки к сезону 2014/15.