Товарищеский матч "Спартак" - "Динамо" отменили
15:30, 04 апреля 2014Спорт
1
Футбольный клуб «Спартак» (Москва) и киевское «Динамо» в силу форс-мажорных обстоятельств расторгли договор о проведении выставочного матча в честь открытия спартаковского стадиона — «Открытие Арены»
Матч Динамо - Спартак не состоится / dynamo.kiev.ua
Об этом сообщает официальный сайт ФК "Спартак".
В сообщении указано: "Матч был запланирован на 24 июля 2014 года. Но после официального обращения в московский клуб представителей киевского «Динамо» стороны приняли совместное решение отменить товарищескую игру в силу форс-мажорных обстоятельств".
Матч должен был стать одной из составляющих летней серии товарищеских игр киевской команды в рамках подготовки к сезону 2014/15.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter