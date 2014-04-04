Курченко недоплатил за стадион "Металлист" более полумиллиарда гривень

Об этом сообщил председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов, передает xsport.ua.

«Положительных сдвигов в оплате по договору, заключенному между Харьковским областным советом и компанией, которая победила в тендере, на приобретение целостного имущественного комплекса "Металлист", сегодня нет. Из 680 миллионов гривень в областной бюджет поступило 110 миллионов, - отметил Чернов.

Читайте такжеАваков планирует забрать у российского банка Одесский НПЗПо словам губернатора, он подписал обращение в прокуратуру Харьковской области, чтобы она в интересах совместной собственности территориальных громад инициировала рассмотрение этого вопроса в суде.

«При условии, если компания, победившая в конкурсе, не выполнит своих обязательств, признать договор купли-продажи как несостоявшийся, разорвать его и привести все в исходную позицию. То есть, оставить «Металлист» в совместной собственности территориальных громад», - добавил он.

Читайте такжеХарьковский облсовет направил претензии Курченко по стадиону «Металлист»Напомним, стадион «Металлист» выкупил у государства бизнесмен Сергей Курченко за 674 млн. 522 тыс.грн.

27-летний Курченко в декабре 2012 года купил ФК «Металлист» у харьковского бизнесмена Александра Ярославского за $300 млн.