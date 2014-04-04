Курченко недоплатил за стадион "Металлист" более полумиллиарда гривень
Харьковский стадион «Металлист» может быть возвращен в собственность областной общины, так как компания, выигравшая право на его покупку, до сих пор не выполнила свои обязательства.
Об этом сообщил председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов, передает xsport.ua.
«Положительных сдвигов в оплате по договору, заключенному между Харьковским областным советом и компанией, которая победила в тендере, на приобретение целостного имущественного комплекса "Металлист", сегодня нет. Из 680 миллионов гривень в областной бюджет поступило 110 миллионов, - отметил Чернов.
Читайте такжеАваков планирует забрать у российского банка Одесский НПЗПо словам губернатора, он подписал обращение в прокуратуру Харьковской области, чтобы она в интересах совместной собственности территориальных громад инициировала рассмотрение этого вопроса в суде.
«При условии, если компания, победившая в конкурсе, не выполнит своих обязательств, признать договор купли-продажи как несостоявшийся, разорвать его и привести все в исходную позицию. То есть, оставить «Металлист» в совместной собственности территориальных громад», - добавил он.
Читайте такжеХарьковский облсовет направил претензии Курченко по стадиону «Металлист»Напомним, стадион «Металлист» выкупил у государства бизнесмен Сергей Курченко за 674 млн. 522 тыс.грн.
27-летний Курченко в декабре 2012 года купил ФК «Металлист» у харьковского бизнесмена Александра Ярославского за $300 млн.