Обнародован состав сборной Украины на чемпионат Европы по прыжкам на батуте

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Кроме медалей континентального первенства, этот турнир станет лицензионным на II летние Юношеские Олимпийские игры, которые в августе этого года будут проходить в китайском Нанкине, а также отборочным для участия в I Европейских играх 2015 года в Баку.

К соревнованиям украинская сборная готовилась в Харькове (батут) и Николаеве (акробатическая дорожка).

Состав команды выглядит следующим образом: Шупер Богдан, Лавриченко Радион, Лупальцов Александр Савченко Артем, Андрус Марта, Романчукевич Екатерина, Тувакбаєва Диана, Бєдєвкін Денис, Просторов Николай, Волянский Максим, Собакарь Дмитрий, Кифоренко Виктор, Пантело Леонид, Стаценко Станислав, Стаценко Никита, Оксамітний Олег, Баева Екатерина, Лобач Надежда, Марина Кийко, Лосквіна Наталья Алексеева Дарья, Орлова Елена и Ключник Диана.

Турнир в Португалии состоится с 7 по 13 апреля.