Украинка Свитолина сенсационно проиграла на теннисном турнире в Чарльстоне
14:17, 04 апреля 2014Спорт
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Лучшая теннисистка Украины (35-й номер мирового рейтинга) Элина Свитолина проиграла в третьем круге теннисного турнира в Чарльстоне (США) представительнице Швейцарии Белинде Бенчич.
Элина Свитолина / Reuters
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
В этом матче Свитолина считалась явным фаворитом, так как соперница занимает в рейтинге лишь 146-е место.
Тем не менее, соперница навязала борьбу уже в первом сете, который проиграла лишь на тай-брейке - 6:7. А в следующих двух партиях Бенчич оказалась сильнее украинки - 6:4, 6:1.
Ранее свои выступления в этом турнире - еще в первом круге - завершила Леся Цуренко.
Как сообщал УНИАН, турнир в Чарльстоне продлится до 6 апреля.
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