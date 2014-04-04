Шумахер подает признаки пробуждения
13:55, 04 апреля 2014Спорт
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Немецкий автогонщик Михаэль Шумахер, находящийся в коме, "подает признаки сознания и пробуждения"
Шумахер впал кому после неудачного заезда на лыжах / REUTERS
Об этом заявила менеджер спортсмена Сабина Кем.
"Состояние Михаэля улучшается… Он подает признаки сознания и пробуждения", - приводит слова Кем РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Читайте такжеШумахеру удалили часть черепа - СМИШумахер, катаясь 29 декабря 2013 года на лыжах во французском Мерибеле, упал и ударился головой о камни. Гонщик, которому 3 января исполнилось 45 лет, находится в одном из госпиталей Гренобля в состоянии искусственной комы.
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