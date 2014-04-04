Шумахер подает признаки пробуждения

Об этом заявила менеджер спортсмена Сабина Кем.

"Состояние Михаэля улучшается… Он подает признаки сознания и пробуждения", - приводит слова Кем РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

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