Украинцы завоевали еще две медали на чемпионате Европы по борьбе

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете.

Махиня-Стадник, выступающая в весовой категории до 69 кг, на пути к месту в тройке лидеров победила соперниц из Литвы Дануте Домикайтите и Дарью Осоцку из Польши. В полуфинале наша спортсменка уступила будущей чемпионке континента россиянке Наталье Воробьевой. В поединке за бронзовую медаль украинка уверенно со счетом 5:1 обыграла немку Алину Фокин.

Хоцянивский, который стал призером в категории до 125 кг, в борьбе за третье место оставил без шансов представителя Армении Андраника Галстяна.

Как сообщал УНИАН, ранее Василий Шуптар завоевал бронзу, а Наталья Пулковская - серебро европейского первенства в Финляндии. Таким образом, на данный момент у сборной Украины четыре награды.

Чемпионат Европы по борьбе в Финляндии продлится до 6 апреля.