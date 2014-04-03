"Будівельник" и "Химик" выиграли матчи регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги

Как сообщает корреспондент УНИАН, это были матчи 25-го тура регулярного сезона.

Лидеры чемпионата «Химик» играли на выезде в Ивано-Франковске и уже в первой четверти обозначили свое преимущество – 19:12. Правда, перед большим перерывом хозяева площадки чуть сократили разрыв (18:16), но затем «Химик» лишь увеличивал отрыв – 17:10 и 15:11. В итоге, 67:51.

Лучшим игроком матча в составе команды-победительницы стал американец Джамал Шулер, набравший 19 очков.

В свою очередь, «Будівельник» на своей площадке принимал МБК «Николаев» и решил судьбу матча во второй четверти. После ровной первой 10-минутки (21:20) последовал разгром оппонента – 27:15. После большого перерыва соперники обменялись выигранными четвертями с 4-очковым перевесом – 30:26 и 16:20.

Лучшим в составе киевлян стал литовец Дариуш Лавринович, набравший 21 очко.

Таким образом, после этого тура команды по-прежнему занимают первое-второе места в таблице. У «Химика» соотношение побед и поражений 23/2, а у «Будівельника» - 18/7.