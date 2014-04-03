Хоккеист Подхрадски продлил контракт с "Донбассом" на два года

Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

В течение двух сезонов в ХК "Донбасс" словак выходил на площадку в форме донецкого клуба в 120-ти матчах Континентальной хоккейной лиги, набрав 48 баллов (16+32) в зачет бомбардиров лиги, при общем показателе показателе полезности "+21". При этом, в сезоне 2012/2013 гг., Подхрадски стал лучшим бомбардиром среди защитников ХК "Донбасс" по итогам регулярного чемпионата - 21 балл, а в нынешнем сезоне лишь один балл уступил в борьбе за первенство своему напарнику - Клэю Уилсону, вновь набрав 21 балл.

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно, что контракт с донецким клубом продлил также российский нападающий Евгений Дадонов.