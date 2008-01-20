Ющенко хочет увидеть, кто из министров серьёзно относится к Евро-2012
Президент собирает Координационный совет
В понедельник, 21 января, в 10.00 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится заседание Координационного совета по подготовке к Евро-2012.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Аккредитация представителей СМИ будет осуществляться в понедельник, 21 января, с 8.30 по телефонам 255-78-44, 255-74-02, 255-65-01 и 255-63-18.
Напомним, что 16 января Президент Украины своим Указом утвердил новый состав Координационного совета по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.
Из 25 человек, внесенных в состав Совета, 18 помечены "по согласию":
председатель Координационного совета, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО;
заместитель Председателя Координационного совета (по согласию), премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО;
глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА;
заместитель главы Секретариата Президента Украины, секретарь Координационного совета Юрий БОГУЦКИЙ;
президент Национального олимпийского комитета Украины (по согласию) Сергей БУБКА;
вице-премьер-министр Украины (по согласию) Иван ВАСЮНИК;
министр транспорта и связи Украины (по согласию) Иосиф ВИНСКИЙ;
министр культуры и туризма Украины (по согласию) Василий ВОВКУН;
министр экономики Украины (по согласию) Богдан ДАНИЛИШИН;
министр обороны Украины (по согласию) Юрий ЕХАНУРОВ;
советник Президента Украины Виталий КЛИЧКО;
министр здравоохранения Украины (по согласию) Василий КНЯЗЕВИЧ;
Президент Украины в 1991-1994 годах (по согласию) Леонид КРАВЧУК;
министр регионального развития и строительства Украины (по согласию) Василий КУЙБИДА;
министр внутренних дел Украины (по согласию) Юрий ЛУЦЕНКО;
первый заместитель председателя Службы безопасности Украины – руководитель антитеррористического центра при Службе безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО;
министр иностранных дел Украины (по согласию) Владимир ОГРЫЗКО;
министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта (по согласию) Юрий ПАВЛЕНКО;
министр финансов Украины (по согласию) Виктор ПИНЗЕНИК;
президент Профессиональной футбольной лиги Украины, вице-президент Федерации футбола Украины, народный депутат Украины (по согласию) Равиль САФИУЛЛИН;
президент Федерации футбола Украины, член Исполкома УЕФА (по согласию) Григорий СУРКИС;
народный депутат Украины, президент Национального комитета спорта инвалидов Украины (по согласию) Валерий СУШКЕВИЧ;
председатель Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО;
председатель Национального агентства Украины по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу (по согласию) Евгений ЧЕРВОНЕНКО;
председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.