Александр Усик выступит в андеркарте поединка Кличко - Леапаи

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе К2.

Для Усика это будет третий бой на профессиональном ринге и первый, который рассчитан на 8 раундов. Имя соперника Усика будет объявлено позже.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля в Оберхаузене (Германия) чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF/WBA/IBO/WBO Владимир Кличко будет защищать свои титулы в поединке против обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO Алекса Леапаи.