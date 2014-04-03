Александр Усик выступит в андеркарте поединка Кличко - Леапаи
18:00, 03 апреля 2014Спорт
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Следующий поединок на профессиональном ринге боксер промоутерской компании братьев Кличко "K2 Promotions", Олимпийский чемпион Александр Усик (2-0, 2 КО) проведет 26 апреля 2014 года в рамках андеркарда боя Владимир Кличко - Алекс Леапаи.
Александр Усик / К2
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе К2.
Для Усика это будет третий бой на профессиональном ринге и первый, который рассчитан на 8 раундов. Имя соперника Усика будет объявлено позже.
Как сообщал УНИАН, 26 апреля в Оберхаузене (Германия) чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF/WBA/IBO/WBO Владимир Кличко будет защищать свои титулы в поединке против обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO Алекса Леапаи.
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