Украина сохранила право провести легкоатлетический Кубок Европы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации легкой атлетики Украины, такое решение Европейская ассоциация легкой атлетики 3 апреля сообщила ФЛАУ.

Вопрос о переносе соревнований из Украины возник в связи со сложной ситуацией, которая сложилась в стране. За последние месяцы было проведено ряд встреч и консультаций, украинская сторона привела многочисленные аргументы относительно возможности провести турнир на высоком уровне. Данную тему, в частности, обсуждали во время VIII Европейской конференции по легкой атлетике для руководителей федераций (28-31 марта 2014 г., Копенгаген).

В итоге, ЕАА приняла решение провести Кубок Европы по многоборью (I и II лиги) в Донецке 5-6 июля 2014 года.

Президент ФЛАУ Игорь Гоцул отметил: «Сегодня мы получили подтверждение из ЕА относительно того, что Кубок Европы все же состоится в Украине. Убедить их в правильности такого решения нам удалось благодаря совместным усилиями Федерации легкой атлетики Украины с Министерством молодежи и спорта Украины, областной и городской властью Донецка и Национальным олимпийским комитетом Украины. Важным аргументом стал и тот факт, что организационный комитет Кубка Европы по многоборью (І и II лиги) выполнил серьезный объем работы на пути к проведению соревнований на самом высоком уровне».