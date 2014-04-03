Сергей Стаховский сыграет в стартовом поединке матча Кубка Дэвиса Украина - Швеция

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Эта пара откроет матч в пятницу, 4 апреля. Также в этот день состоится поединок Маркус Эрикссон - Артем Смирнов. В субботу команды проведут парный поединок, а в воскресенье - еще две одиночные встречи.

Победитель матча Украина - Швеция осенью сыграет в плей-офф Мировой группы, кампании 16 сильнейших команд мира, непосредственно оспаривающих Кубок Дэвиса.

В сезоне-2013 команды Украины и Швеции встречались на этой же стадии соревнований в Днепропетровске и тогда украинцы одержали победу в упорнейшей борьбе со счетом 3:2. Правда, тогда в составе украинской команды были оба лидера - Александр Долгополов и Сергей Стаховский. Сейчас же Долгополов в составе отсутствует.