Сергей Стаховский сыграет в стартовом поединке матча Кубка Дэвиса Украина - Швеция
В Мальме (Швеция) состоялась жеребьевка матча Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса по теннису Украина - Швеция, согласно которой первыми на корт выйдут второй номер шведов Исаак Арвидсон и лидер украинцев Сергей Стаховский.
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Эта пара откроет матч в пятницу, 4 апреля. Также в этот день состоится поединок Маркус Эрикссон - Артем Смирнов. В субботу команды проведут парный поединок, а в воскресенье - еще две одиночные встречи.
Победитель матча Украина - Швеция осенью сыграет в плей-офф Мировой группы, кампании 16 сильнейших команд мира, непосредственно оспаривающих Кубок Дэвиса.
В сезоне-2013 команды Украины и Швеции встречались на этой же стадии соревнований в Днепропетровске и тогда украинцы одержали победу в упорнейшей борьбе со счетом 3:2. Правда, тогда в составе украинской команды были оба лидера - Александр Долгополов и Сергей Стаховский. Сейчас же Долгополов в составе отсутствует.