Олег Царьков стал лучшим спортсменом марта в Украине

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НОК.

В первом месяце весны сразу два наших стрелка порадовали украинских болельщиков в олимпийских видах программы. На европейском первенстве из пневматического оружия Олег Омельчук и Олег Царьков пополнили копилку сборной Украины двумя золотыми наградами и установили рекорды Европы в стрельбе из пистолета и винтовки соответственно.

Вместе с тем, стоит отметить, что золотая медаль чемпионата Европы в стрельбе из винтовки 26-летнего Царькова стала первой мужской наградой высшей пробы за всю историю выступлений украинских стрелков на континентальных первенствах за годы Независимости Украины.

Для Олега Царькова это также первая победа на международной арене среди взрослых. Ранее он дважды становился бронзовым призером европейского первенства среди юниоров.