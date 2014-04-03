Суперлига определила пятерку лучших баскетболистов марта

Об этом сообщает официальный сайт Суперлиги.

Лучшими защитниками стали Александр Рыбалко («Ферро-ЗНТУ»), который провел 7 матчей и набирал в среднем за игру 15.7 очка, 6.4 подбора, 6.3 передачи и 2.9 перехвата и Рикки Минард («Будівельник») - 5 матчей, 13.8 очка, 9.6 передачи, 5.8 подбора, 2.8 перехвата в среднем за игру.

Среди форвардов были отмечены Вячеслав Бобров («Киев»), который провел 6 матчей и имеет статистику - 12.5 очка, 9.8 подбора, 7.3 передачи, 1.5 блок-шота и 1 перехват, а также Станислав Тимофеенко («Днепр») - 6 матчей, 15 очков, 10.7 подбора, 3.8 передачи, 1.5 блок-шота.

Лучшим центровым стал Игорь Зайцев («Азовмаш») - 5 матчей, 16.6 очка, 5.8 подбора, 1.2 блок-шота и 1 передача.

На данный момент в турнирной таблице лидируют "Химик" (Южный), который имеет 22 победы при 2 поражениях. Далее идут "Будівельник" - 17/7 и "Азовмаш" - 16/7.