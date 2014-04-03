Василий Шуптар стал бронзовым призером чемпионата Европы по вольной борьбе
12:32, 03 апреля 2014Спорт
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На европейском первенстве по борьбе, которое продолжается в Вантаа (Финляндия), вторую награду сборной Украины принес Василий Шуптар, который занял третье место в весовой категории до 61 кг.
Чемпионат Европы-2014
Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
В поединке за бронзовую медаль украинцу противостоял представитель Германии Александр Семисоров. Наш спортсмен вел в счете 6:2, но соперник сократил отставание до минимума. Концовка схватки была за Василием, который заработал еще несколько очков и выиграл со счетом 12:5.
Как сообщал УНИАН, накануне первую медаль турнира сборной Украине принесла Наталья Пулковская, которая завоевала серебро.
Чемпионат Европы по борьбе продлится до 6 апреля.
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