Василий Шуптар стал бронзовым призером чемпионата Европы по вольной борьбе

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

В поединке за бронзовую медаль украинцу противостоял представитель Германии Александр Семисоров. Наш спортсмен вел в счете 6:2, но соперник сократил отставание до минимума. Концовка схватки была за Василием, который заработал еще несколько очков и выиграл со счетом 12:5.

Как сообщал УНИАН, накануне первую медаль турнира сборной Украине принесла Наталья Пулковская, которая завоевала серебро.

Чемпионат Европы по борьбе продлится до 6 апреля.