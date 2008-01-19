Результаты 23-го тура английской Премьер-лиги

В лидерской тройке - без перемен

Завершились сегодняшние матчи 23-го тура английской Премьер-лиги Портсмут - Дерби 3:1 (Мварувари 38, 42, 55 - Ньятанга 4) Рэдинг - МЮ 0:2 (Руни 77, Роналду 90+3) Тоттенхэм - Сандерленд 2:0 (Леннон 2, Кин 90) Бирмингем - Челси 0:1 (Писарро 79) Блэкберн - Миддлсбро 1:1 (Дербишир 75 - Уитер 13) Фулхэм - Арсенал 0:3 (Адебайор 19, 37 - Росицки 80) Ньюкасл - Болтон 0:0. Завтра играют Уиган - Эвертон, Манчестер Сити - Вест Хэм, послезавтра Ливерпуль - Астон Вилла.

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