Результаты 23-го тура английской Премьер-лиги
20:54, 19 января 2008Спорт
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В лидерской тройке - без перемен
Завершились сегодняшние матчи 23-го тура английской Премьер-лиги
Портсмут - Дерби 3:1 (Мварувари 38, 42, 55 - Ньятанга 4)
Рэдинг - МЮ 0:2 (Руни 77, Роналду 90+3)
Тоттенхэм - Сандерленд 2:0 (Леннон 2, Кин 90)
Бирмингем - Челси 0:1 (Писарро 79)
Блэкберн - Миддлсбро 1:1 (Дербишир 75 - Уитер 13)
Фулхэм - Арсенал 0:3 (Адебайор 19, 37 - Росицки 80)
Ньюкасл - Болтон 0:0.
Завтра играют Уиган - Эвертон, Манчестер Сити - Вест Хэм, послезавтра Ливерпуль - Астон Вилла.
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