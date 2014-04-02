Пять игроков «Донбасса» вызваны в национальные сборные для подготовки к чемпионату мира

Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Нападающие Туомас Киискинен и Петтери Виртанен вызваны в сборную Финляндии. В течение ближайших пяти недель «суоми» проведут ряд контрольных поединков накануне мирового первенства (по две игры с командами Германии и Латвии) и примут участие в шведском турнире "Оддсет Кап", с участием сборных Швеции, Чехии и России.

В свою очередь, нападающий Лукаш Кашпар и защитник Ян Коларж вызваны в сборную Чехии, которая в процессе подготовки к чемпионату мира в Беларуси, проведет шесть контрольных поединков (по два – с командами Дании, Норвегии и Швейцарии), а также сыграет на турнире "Оддсет Кап" в Швеции.

Кроме того, нападающий Евгений Дадонов попал в расширенный список кандидатов в сборную России, вызванных новым тренерским штабом на подготовительные сборы перед матчами Еврохоккейчелленджа. Сбор начнется 6 апреля, а турнир - 11 апреля.

Кстати, руководство ХК "Донбасс" достигло договоренности с Дадоновым о продлении контракта на три года. Текущий сезон Евгений завершил со вторым показателем результативности в команде по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги - 29 очков (14 голов + 15 передач) и лучшим снайпером среди игроков ХК "Донбасс" в плей-офф - 7 шайб (11 очков), разделив первенство в зачете бомбардиров второго этапа турнира с Максимом Якуценей. При этом, Евгений Дадонов стал единственным игроком ХК "Донбасс", кому удалось сыграть все 123 матча, проведенных донецким клубом в КХЛ в течение двух сезонов. Всего на счету форварда 166 матчей в Континентальной хоккейной лиге и 96 баллов в зачете бомбардиров лиги (48+48).

Как сообщал УНИАН, «Донбасс» завершил сезон в КХЛ на стадии ¼ финала плей-офф, проиграв в серии чешскому клубу «Лев» со счетом 2:4. Тем не менее, этот сезон стал лучшим в истории выступлений команды в КХЛ.