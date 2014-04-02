Украинка Свитолина вышла в третий круг теннисного турнира в Чарльстоне
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла матч второго круга турнира в Чарльстоне у американки Слоан Стивенс – 6:4, 6:4.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Свитолина, занимающая 35-е место в мировом рейтинге, противостояла 18-й ракетке мира и одной из надежд американского тенниса – Слоанс всего 21 год.
В матче, продлившемся почти полтора часа украинка сделала 5 брейков и проиграла три гейма на своей подаче. Вместе с тем, Свитолина не сделал ни одного эйса и один раз ошиблась на подаче.
За выход в четвертьфинал украинка сыграет против победительницы матча Белинда Бенчич (Швейцария, Q) — Марина Эракович (Новая Зеландия).
Ранее сегодня в матче первого круга Леся Цуренко проиграла Андрее Петкович из Германии – 7:6, 4:6, 1:6.
Как сообщал УНИАН, в матче первого круга Свитолина обыграла Ярмилу Гайдосову из Австралии - 6:1, 5:7, 7:6.
Турнир Family Circle Cup в Чарльстоне (США) продлится до 6 апреля.