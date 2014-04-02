Матч "Динамо" - "Шахтер" состоится 16 апреля
16:54, 02 апреля 2014Спорт
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Матч 19-го тура украинской футбольной Премьер-лиги между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк) состоится 16 апреля.
Матч Динамо - Шахтер состоится 16 апреля
Об этом сообщает пресс-служба ПЛ.
В частности, в сообщении отмечается: "Дирекция ПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 19-го тура Чемпионата Украины сезона 2013/2014 гг. Согласно расписанию тура матч состоится на столичном НСК "Олимпийский" 16 апреля в 20.00".
Как сообщал УНИАН, матч 19-го тура ПЛ "Динамо" - "Шахтер" должен был состояться 1 марта. Однако, начало весенней части чемпионата Украины было отложено по соображениям безопасности. Позже Дирекция ПЛ приняла решение возобновить турнир с 21-го тура, а матчи 19 и 20 туров провести позже.
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