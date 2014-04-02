Украинка Пулковская завоевала «серебро» на чемпионате Европы по борьбе
15:28, 02 апреля 2014Спорт
0
В первый день соревнований на европейском первенстве по борьбе, который проходит в Вантаа (Финляндия), сборная Украины завоевала одну серебряную медаль.
wrestlingua.com
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Серебряным призером стала Наталья Пулковская, которая заняла второе место в весовой категории до 48 кг. В финальном поединке спортсменка уступила представительнице Азербайджана, бывший украинской спортсменке Марии Стадник.
Также в этот день за медаль боролся Павел Олейник, однако он уступил и в полуфинале, и в схватке за третье место.
Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по борьбе в Финляндии продлится до 6 апреля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter