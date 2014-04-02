Украинка Пулковская завоевала «серебро» на чемпионате Европы по борьбе

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Серебряным призером стала Наталья Пулковская, которая заняла второе место в весовой категории до 48 кг. В финальном поединке спортсменка уступила представительнице Азербайджана, бывший украинской спортсменке Марии Стадник.

Также в этот день за медаль боролся Павел Олейник, однако он уступил и в полуфинале, и в схватке за третье место.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по борьбе в Финляндии продлится до 6 апреля.