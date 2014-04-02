В чемпионате Европы по тяжелой атлетике примут участие 14 украинцев

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Подготовку наши тяжелоатлеты проводили отдельно: женщины готовились к старту в Киеве на тренировочной базе «Конча-Заспа», мужчины - в Чернигове.

В составе сборной Украины присутствуют: Дарья Пономарева (весовая категория - до 48 кг), Яна Дьяченко (48 кг), Юлия Паратова (53 кг), Надежда Чибисова (58 кг), Юлия Калина (63 кг), Екатерина Дрюмова (63 кг), Надежда Миронюк (69 кг), Анна Козенко (75 кг), Дмитрий Чумак (94 кг), Ярослав Чернышев (94 кг), Роман Зайцев (105 кг), Сергей Клепацкий (105 кг), Олег Прошак (+105 кг), Сергей Тагиров (+105 кг).

Среди тех, кто будет бороться за медали первенства лидером является бронзовая призерка Олимпийских игр-2012 Юлия Калина, которая впервые будет выступать в новой весовой категории 63 кг (в Лондоне спортсменка выступала в весе до 58 кг).

Отметим, что на прошлогоднем чемпионате Европы-2013, состоявшемся в Тиране (Албания), украинские спортсмены завоевали 5 медалей: «золото», 3 «серебра» и «бронзу».