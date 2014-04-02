Тренер Леапаи заявляет, что его подопечный уверен в победе над Кличко
14:45, 02 апреля 2014Спорт
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Тренер и менеджер будущего соперника Владимира Кличко австралийского супертяжеловеса Алекса Леапаи Ноэль Торнберри рассказал, в какой форме Леапаи подходит к бою с Владимиром, отметив, что его подопечный уверен в том, что ему удастся сотворить сенсацию в этом поединке.
Леапаи / boxnews.com.ua
Об этом сообщает сайт Официального фан-клуба братьев Кличко со ссылкой на boxingnews.com.ua
В частности, Торнберри отметил: «Я очень доволен тем, в какой готовности Алекс подходит к этому поединку. Он находится в отличном настроении и уверен в том, что ему удастся сотворить сенсацию и шокировать мир».
Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Леапаи состоится в немецком Оберхаузене 26 апреля.
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