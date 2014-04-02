Тренер Леапаи заявляет, что его подопечный уверен в победе над Кличко

Об этом сообщает сайт Официального фан-клуба братьев Кличко со ссылкой на boxingnews.com.ua

В частности, Торнберри отметил: «Я очень доволен тем, в какой готовности Алекс подходит к этому поединку. Он находится в отличном настроении и уверен в том, что ему удастся сотворить сенсацию и шокировать мир».

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Леапаи состоится в немецком Оберхаузене 26 апреля.