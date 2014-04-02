"Барселоне" на год запретили совершать трансферные сделки

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA).

Помимо этого "Барселона" также оштрафована на 450 тыс. швейцарских франков и обязана устранить все нарушения в клубной деятельности в течение 90 дней.

Запрет наложен из-за того, что клуб в течении четырех лет - с 2009 по 2013-й годы - с нарушениями заключил договоры с игроками, чей возраст еще не достиг 18 лет. Всего таких игроков и, соответственно, контрактов оказалось десять. Руководство "Барселоны" при заключении контрактов не согласовывало их с профильным комитетом FIFA, а также не соблюла еще ряд определенных условий и норм.

Также на 500 тысяч франков оштрафована Федерация футбола Испании, которую обязали в течении года привести в соответствие с международным регламентом свою систему регистрации футболистов.