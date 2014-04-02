Бубка вновь назначен председателем Антуражной комиссии МОК

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НОК Украины, про соответствующее назначение официальным письмом известил президент МОК Томас Бах.

Антуражная комиссия МОК, которая была создана в 2010 году и председателем которой в течение этого времени был Бубка, является важной составляющей Международного олимпийского комитета.

Комиссия занимается вопросами, касающимися взаимоотношений атлетов с их антуражем - окружением спортсмена, что имеет влияние на атлета и его подготовку. В круг этих лиц входят менеджеры, агенты, тренеры, медицинский персонал, ученые, спортивные организации, спонсоры, юристы, а также те, кто влияет на карьеру спортсмена, включая членов его семьи.

По данным НОК, перед Антуражною комиссией, так же как и перед Комиссией атлетов, стоит задача обеспечить создание наиболее благоприятную среду для спортсмена. Но если в рамках работы Комиссии атлетов в основном задействованы только сами спортсмены, то к работе Антуражної комиссии привлекается значительно более широкий круг экспертов и членов Олимпийского движения.

Вместе с тем, в соответствии с назначением президента МОК, Бубка продолжит работать членом Координационной комиссии по подготовке к Играм XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также будет почетным членом Комиссии атлетов МОК, которой руководил долгое время.

В НОК Украины напомнили, что ранее Бубка был членом Координационной комиссии МОК по подготовке к Олимпийским играм 2008 года в Пекине и возглавлял соответствующую Комиссию по подготовке к первым в истории Юношеским Олимпийским играм 2010 года в Сингапуре.