Тренер черкасского "Славутича" реально оценивает силы своей команды в противостоянии с "Шахтером"

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Славутич".

В частности, тренер отметил: "Противостояние с донецким «Шахтером» будет интересным для наших футболистов и болельщиков. Я уверен, что снова будет переполненным Центральный стадион Черкасс. Мы реально оцениваем свои силы, однако все рассудит футбольный мяч. Будем вести плодотворную подготовку к кубковому противостоянию".

По результатам жеребьевки полуфинальные пары составили: «Славутич» Черкассы (2 лига) - «Шахтер» Донецк (Премьер-лига) и «Динамо» Киев (Премьер-лига) - «Черноморец» Одесса (Премьер-лига).

Матчи должны состояться 7 мая в Черкассах и Киеве.