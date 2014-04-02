Тренер черкасского "Славутича" реально оценивает силы своей команды в противостоянии с "Шахтером"
13:31, 02 апреля 2014Спорт
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Главный тренер команды Второй лиги украинского футбольного первенства (третий дивизион по значимости после Премьер-лиги и Первой лиги) "Славутич" (Черкассы) Юрий Бокалов прокомментировал результаты жеребьевки полуфинала Кубка Украины, отметив, что реально оценивает силы своей команды в противостоянии с действующим чемпионом Украины и лидером первенства Премьер-лиги "Шахтером".
fcslavutich.ck.ua/
Об этом сообщает пресс-служба ФК "Славутич".
В частности, тренер отметил: "Противостояние с донецким «Шахтером» будет интересным для наших футболистов и болельщиков. Я уверен, что снова будет переполненным Центральный стадион Черкасс. Мы реально оцениваем свои силы, однако все рассудит футбольный мяч. Будем вести плодотворную подготовку к кубковому противостоянию".
По результатам жеребьевки полуфинальные пары составили: «Славутич» Черкассы (2 лига) - «Шахтер» Донецк (Премьер-лига) и «Динамо» Киев (Премьер-лига) - «Черноморец» Одесса (Премьер-лига).
Матчи должны состояться 7 мая в Черкассах и Киеве.
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