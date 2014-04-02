Открыто голосование за "Героя спортивного року"

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Претендентами в номинации "Герой українского спорту-2013": стали Ибрагим Алдатов (чемпион мира и бронзовый призер чемпионата Европы по вольной борьбе), Богдан Бондаренко (чемпион мира и Европы по легкой атлетике в прыжках в высоту), Анна Мельниченко (чемпионка мира по легкой атлетике в семиборье), Елена Пидгрушная (чемпионка мира, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира по биатлону) и Ольга Харлан (чемпионка мира и Европы по фехтованию в индивидуальном первенстве, чемпионка мира и серебряный призер чемпионата Европы в командном первенстве по сабле).

Сделать свой выбор можно на официальном сайте НОК Украины и в группах НОК Украины/Олимпийская команда в социальных сетях: «ВКонтакте», «Facebook» и «Google».

Голосование продлится со 2 по 12 апреля включительно. По итогам голосования и будет названо имя победителя.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля члены Украинской Академии спорта путем тайного голосования выбрали победителей в 12 других номинациях всеукраинской премии "Герої спортивного року" по итогам 2013 года.

23 апреля на НСК «Олимпийский» состоится Всеукраинская торжественная церемония награждения «Герої спортивного року-2013». Организаторами мероприятия является Национальный олимпийский комитет и Министерство молодежи и спорта Украины.

«Герої спортивного року» - это национальный спортивный «Оскар», призванный определить и наградить лучших спортсменов, тренеров, команды и специалистов из всех видов спорта.