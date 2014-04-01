Сестры Семеренко примут участие в еще одном коммерческом турнире в России
17:25, 01 апреля 2014Спорт
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Олимпийские чемпионки по биатлону украинки Валентина и Вита Семеренко примут участие в коммерческом турнире на "Приз губернатора Тюменской области".
Валентина и Вита Семеренко / sport-xl.org
Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.
В сообщении говорится: "Свое участие в турнире уже подтвердили французы Мартен Фуркад, Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, швед Карл-Юхан Бергман, финка Кайса Макарайнен, а также украинки Вита и Валентина Семеренко".
Турнир в Тюмени состоится 9-10 апреля.
Как сообщал УНИАН, ранее украинки объявили об участии в другом престижном коммерческом соревновании в России - Гонке чемпионов, которая состоится 5 апреля в Москве.
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