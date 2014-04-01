Сестры Семеренко примут участие в еще одном коммерческом турнире в России

Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

В сообщении говорится: "Свое участие в турнире уже подтвердили французы Мартен Фуркад, Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, швед Карл-Юхан Бергман, финка Кайса Макарайнен, а также украинки Вита и Валентина Семеренко".

Турнир в Тюмени состоится 9-10 апреля.

Как сообщал УНИАН, ранее украинки объявили об участии в другом престижном коммерческом соревновании в России - Гонке чемпионов, которая состоится 5 апреля в Москве.